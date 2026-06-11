Mura Spring eliminate dal Giants Marghera

Mura Spring eliminate dal Giants Marghera

Basket Sport
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Guido Casotti

di Guido Casotti

BASKET - Finisce in Friuli l'avventura della squadra lucchese battuta nettamente dalla quotata franchigia veneziana. Partita senza storia e con le biancorosse di Pistolesi, che va verso la conferma, acciaccate e senza energie. Rinviata la scalata alla A2 ma ci vorrà un budget importante e un mercato ricco.