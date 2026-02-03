Lavoro e formazione: Caaf Cgil assume operatori fiscali

Ultimi giorni con le selezioni di Caaf Cgil Toscana per la campagna fiscale 2026 Entro metà febbraio la raccolta dei curriculum, da marzo il corso e le assunzioni

Il Caaf Cgil Toscana ha avviato la fase conclusiva delle selezioni per la campagna fiscale 2026: è fissato infatti alla metà di febbraio il termine ultimo per l’invio delle candidature finalizzate all’assunzione di circa 100 nuovi operatori fiscali in tutta la regione.

L’iniziativa mira a reclutare personale da inserire con contratti a tempo determinato nelle numerose sedi territoriali, dopo un percorso di formazione specialistica al via a marzo, volto a fornire le competenze necessarie per la gestione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli Isee.

La distribuzione dei posti sul territorio regionale vede una concentrazione maggiore sulla provincia di Firenze, dove sono richieste 30 unità, seguita da Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena con 10 inserimenti ciascuna; completano il quadro le province di Lucca e Massa Carrara, con un totale interprovinciale di 7 operatori, e Prato con 5 unità.

Il profilo ricercato si rivolge a diplomati, studenti o laureati in ambito giuridico-economico, dotati di buone competenze digitali e capacità di relazione, con una valutazione di favore per chi intende riqualificarsi o possiede già esperienza nel settore.

Una delle principali novità di questa edizione riguarda la struttura della formazione propedeutica: il corso gratuito di 100 ore verrà erogato attraverso un ciclo intensivo di sole tre o quattro settimane con inizio previsto intorno all’1 marzo, consentendo così ai candidati selezionati di essere operativi sul campo dopo le festività pasquali.

Gli interessati possono presentare la propria candidatura caricando il curriculum vitae sul portale dedicato all’indirizzo https://curriculum.regionale.tosc.cgil.it/cv_insert.asp, entrando così a far parte di una realtà che nell’ultimo anno ha gestito oltre 320mila pratiche con un altissimo indice di gradimento da parte dell’utenza.

Per eventuali richieste di informazioni è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica gestionecurriculum@caaf.tosc.cgil.it”