Schlein e Giani “puntano” su Maineri

Viareggio - In piazza Motto e Palmerini la segretaria nazionale del Pd e il presidente della Regione Toscana hanno espresso il loro convinto sostegno alla candidata del centro sinistra alle amministrative del 24 e 25 maggio

“Sostenere Federica per cambiare Viareggio insieme” così Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, è intervenuta giovedì sera in piazza Motto e Palmerini, a sostegno della candidatura a sindaca di Viareggio di Federica Maineri. All’iniziativa, molto partecipata, è intervenuto anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha espresso pieno appoggio a Maineri, e il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi.