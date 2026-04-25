Vandalizzata la sede della Lega a Massa

Massa - “Ennesimo atto vandalico e scritte minacciose”. La denuncia di Andrea Cella numero due della Lega Toscana e vicesindaco del capoluogo apuano.

La solidarietà dell’Europarlamentare del Carroccio, Susanna Ceccardi: “Grave quanto accaduto, è un atto politico intimidatorio che rivela un clima di odio ideologico sempre più preoccupante. Piena solidarietà ai nostri militanti e ai volontari di Massa, che ogni giorno portano avanti il loro impegno sul territorio. Confido nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano identificati e puniti.”