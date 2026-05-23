Come e dove si vota per le amministrative 2026

TOSCANA - Seggi aperti domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15 in venti comuni della Toscana, di cui quattro in Provincia di Lucca (Viareggio, Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana e Sillano Giuncugnano) e tre in quella di Massa-Carrara (Montignoso, Pontremoli e Villafranca Lunigiana). Ecco tutto quello che c'è da sapere prima di recarsi alle urne.

Domenica 24 e lunedì 25 maggio 20 comuni della Toscana saranno chiamati alle urne per le elezioni amministrative 2026. Tra questi ci sono, in provincia di Lucca, Viareggio Coreglia Antelminelli, Pieve Fosciana e Sillano Giuncugnano, mentre in provincia Massa-Carrara i seggi saranno aperti a Montignoso, Pontremoli e Villafranca in Lunigiana.

I cittadini potranno votare domenica dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì dalle 7:00 alle 15:00. Subito dopo cominceranno le operazioni di scrutinio.

Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento di riconoscimento valido. Gli elettori possono esprimere il proprio voto tracciando una croce solo sul candidato alla carica di sindaco. In alternativa è possibile tracciare un segno solo su una delle liste a lui collegate oppure sia sul candidato sindaco che su una delle liste, attribuendo in questi casi il voto sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri. È inoltre possibile esprimere una preferenza per i candidati consiglieri comunali, al massimo due, un uomo e una donna una donna appartenenti alla stessa lista, scrivendone nome e cognome sulle righe a fianco del contrassegno della lista. Nei Comuni con più di 15mila abitanti, e dunque solo a Viareggio, gli elettori possono anche esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco e un altro su una lista non collegata a lui, attribuendo in questo caso il voto sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.