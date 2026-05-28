La prima volta di coach Pocai sulla panchina della Img Paif Nottolini

PALLAVOLO C DONNE - Amichevole Internazionale per la IMG-PAIF Nottolini contro una formazione selezionata da vari college statunitensi. Ne è scaturita una partita divertente con tutte le ragazze a disposizione del nuovo coach Paolo Pocai, col coach di Gallicano di fatto al debutto sulla panchina bianconera. Alcune giocatrici ad assaporare il parquet del Palapiaggia anche se al momento non possiamo parlare di "nuova" Nottolini in proiezione 2026/2027.

Va infatti sottolineato che il mercato è appena cominciato e quindi sono diverse le ragazze in prova. In realtà alcune giocatrici sono già rodate (e prese) come ad esempio in cabina di regia Elisa Romano lo scorso anno al Montebianco. Ma quella contro le volenterose ragazze americane è stata una vera e propria sgambata. Innanzitutto vanno ricordati i convenevoli della squisita ospitalità nei confronti delle statunitensi e un terzo tempo a dir poco prelibato e gustoso curato in ogni dettaglio dal vice presidente Erminio Artoni. Per la cronaca la partita ha fatto registrare il successo (3-1) della Nottolini sulle Aist Stripes. Adesso entra nel vivo il mercato e il lavoro del DG Oronzo Miccoli alla ricerca di due/tre elementi-chiave: una forte banda e una centrale oltre ad una regista giovane e di belle speranze. Ma ne sapremo di più nei prossimi giorni anche perchè questa Nottolini va di fretta nella costruzione di una squadra in grado di recitare un ruolo da assoluta protagonista e di puntare al ritorno in B2.