Reccolani e Danovaro fanno le carte alla trasferta in Sardegna

CALCIO ECCELLENZA - Dopo la partita di domenica scorsa (1-1 al Pini) il Viareggio ha ripreso la preparazione al Marco Polo Sports Center in vista della gara di ritorno in programma domenica prossima (31 maggio) sul campo dell'IlvaMaddalena. Si giocherà il match di ritorno della semifinale nazionale play off di Eccellenza. La squadra bianconera partirà per la Sardegna venerdì sera in traghetto.
Il responsabile dell’area tecnica Alberto Reccolani analizza l’1-1 della gara di andata. Tra i migliori in campo in una difesa tutta inventata c’è stato senza dubbio Federico Danovaro, pronto con i compagni per la difficile gara in terra sarda dove le zebre recupereranno nel reparto arretrato Luca Bertacca che era squalificato. Chi la spunterà se la vedrà in finale (7-14 giugno) con la vincente di Pietralunghese-Fermana che nel match di andata ha visto il successo degli umbri per 2 a 0.