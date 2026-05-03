Versilia P. travolge la capolista Normac e vola ai playoff

PALLAVOLO B2 DONNE - Dopo la corazzata Carpe Diem e dopo la fortezza di Prato, il Versilia Pietrasanta Volley travolge fuori casa anche la capolista Normac Genova, centrando con una giornata di anticipo alla matematica partecipazione ai playoff. Parziali del bigmatch all'ombra della Lanterna a favore delle versiliesi: 11-25; 25-14; 25-14; 25-18.

La partita di sabato sera in Liguria ha avuto dell’incredibile, in un palazzetto infuocato con quasi 400 persone, coreografie tamburi e un mare di bandiere, perché le versiliesi hanno dominato il campo di quella che era, a tutti gli effetti, una finale. Genova doveva strappare un punto per vincere matematicamente il campionato, il Versilia doveva vincere per ottenere i playoff. La partita sembrava essere partita nel peggiore dei modi, perché le ragazze di coach Bigicchi – guidate in campo ancora da Aliboni per indisposizione del primo allenatore – intimorite non sono praticamente neanche scese in campo nel primo parziale, spegnendosi 11-25. Era solo tuttavia un’apparenza, perché dal secondo set in poi il Versilia Pietrasanta è salito in cattedra con una pallavolo magistrale, ingiocabaile. Nei tre set vinti infatti 14-25, 14-25 e 18-25, semplicemente non c’è stata storia e Normac Genova non ha potuto fare altro che rimandare la vittoria alla giornata successiva. Una prestazione ai limiti della perfezione da parte di un gruppo che ha dimostrato sul campo, vincendo contro tutte le squadre candidate alla vittoria finale e ai playoff, non solo di essere più “squadra” di tutte, ma soprattutto di poter esprimere anche la pallavolo più solida del girone. Un gruppo che nell’unione e nell’intesa ha saputo dimostrare la propria forza battendo di fila fuori casa le tre rivali, centrando con una giornata di anticipo un obiettivo che ad inizio stagione sembrava solamente un sogno