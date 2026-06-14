Monsagrati in lutto per Fabio Carmazzi, l’imprenditore travolto da un albero

PESCAGLIA - Aveva 62 anni ed era molto conosciuto nel comune di Pescaglia. Attivo nel settore degli autotrasporti, si era impegnato anche nella vita politica locale. Sulla dinamica sono ancora in corso gli accertamenti

A Monsagrati è lutto per la scomparsa di Fabio Carmazzi, imprenditore nel settore degli autotrasporti, molto noto in questa frazione del Comune di Pescaglia sulla via per Camaiore, e da tanti conosciuto – affettuosamente – con il soprannome di “Villa”. Sessantadue anni, è morto a seguito di un tragico incidente; travolto da un albero.

La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti i tanti che lo conoscevano. Carmazzi si era impegnato anche nella vita pubblica locale, candidandosi nel 2024 alle elezioni amministrative nella lista di centrodestra guidata da Pietro Tosi, che oggi lo ricorda con commozione: “Uomo mite e altruista. Ciao Fabio sarai ricordato con grande affetto”, ha scritto sulla sua pagina Facebook.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quello del sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, che, sentito da NoiTV, ha dichiarato: “La notizia della scomparsa di Fabio Carmazzi ha sconvolto tutta la comunità di Monsagrati e tutto il nostro Comune che si unisce al dolore della famiglia in questo momento di grande dolore. A loro vanno anche le mie condoglianze”.

Un’intera comunità si stringe attorno alla famiglia per una perdita che lascia un segno profondo. Secondo le prime informazioni, Carmazzi stava tagliando un grosso albero quando la pianta è crollata improvvisamente, travolgendolo, ma sulla dinamica faranno chiarezza le autorità competenti.