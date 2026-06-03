Reccolani ringrazia i tifosi ma è pronto a ritentare la scalata alla D

Reccolani ringrazia i tifosi ma è pronto a ritentare la scalata alla D

Calcio
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Roy Lepore

di Roy Lepore

CALCIO ECCELLENZA - Alberto Reccolani, il responsabile dell'area tecnica del Viareggio calcio ha voluto ringraziare chi ha seguito la squadra in Sardegna e  i molti che hanno seguito la partita in diretta sulla pagina web della società bianconera.

Inoltre rivolge un pensiero a chi la lavorato dietro le quinte. Tornando alla partita il D.T. recrimina per il gol subito su un rimpallo del 2-1 e su un episodio dubbio ma nel contempo fa i complimenti all’IlvaMaddalena di Favarin, che come il Viareggio voleva raggiungere la finale. Ora si pensa alla prossima stagione ancora in Eccellenza. Toccherà ai soci Del Pistoia, Lippi, Marcucci e Tomei che si ritroveranno a breve per gettare le basi per portare come da programma le zebre in serie D. 