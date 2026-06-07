Una settimana da…sogno; Le Mura Spring ci prova in Friuli

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La prima uscita della squadra di coach Pistolesi, sul parquet del Palasport di Latisana sarà proprio contro la matricola della serie B emiliana, migliorata in corso di stagione tanto da conquistare le finali da settima del campionato regolare. Tra le ravennati da attenzionare in particolare Silvia Bernabè, 22 anni, guardia moderna e prima opzione offensiva, che in stagione ha fatturato 11,3 pg in 28′ 16″ di utilizzo medio. Altra giocatrice di spicco è Jomanda Rosier ala-centro di 184 cm, classe 1989, già vista in A1 e A2 con Pallacanestro Vigarano che si porta in dote 9,8 punti/gara in 33′ 51″ di utilizzo. Infine Veronica Andrenacci 27 anni, ala piccola di 175 cm rappresenta un elemento di grande equilibrio all’interno delle rotazioni di capra team ed è accreditata di uno stagionale di 8,7 punti/gara in 30′ 36″ di utilizzo. Rotazioni accorciate per Lucca che porterà al villaggio olimpico di Lignano Sabbiadoro, residenza di atlete e staff impegnati nelle finali, solo otto ragazze mentre le altre, tra impegni lavorativi e scolastici, arriveranno a turno a ridosso delle gare. E a tal proposito “Una formula da finale giovanile – il commenta della DS Imma Gentile – un po’ penalizzante per chi ha giocatrici che lavorano. Ci giochiamo una stagione in questa settimana – ha chiosato – senza la possibilità di avere il supporto del nostro pubblico”. Una formula discutibile e da rivedere che in effetti ha scontentato tutti.