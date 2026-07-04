Tentativo di furto in villa sventato da un addetto alla sicurezza

FORTE DEI MARMI - Tre malviventi sono stati fermati dall'arrivo di un addetto dell'agenzia di sicurezza S.S. Security e Bodyguard prima che riuscissero a scavalcare il muro di cinta di una villa appartenente a turisti svizzeri in via Duca Degli Abruzzi a Forte dei Marmi, e si sono poi dati alla fuga a bordo di un'auto.

Tentativo di furto in una villa di turisti svizzeri a Forte dei Marmi, in via Duca Degli Abruzzi, sventato la notte scorsa da un addetto alla sicurezza dell”agenzia S.S. Security e Bodyguard di Milano. L’agenzia di sicurezza e steward da poco approdata in Versilia (ma con vent’anni di esperienza in Lombardia) ha la propria sede operativa a Viareggio. Tre soggetti che stavano per scavalcare il muro di cinta dell’abitazione sono stati messi in fuga prima di riuscire a compiere l’effrazione, e sono fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.