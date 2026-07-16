Toscana, rapporto Irpet; “L’economia tiene ma ora serve il rilancio”

TOSCANA - L’economia toscana tiene, pur in uno scenario segnato da forte incertezza. È la sintesi sulla situazione economica della regione che emerge dal Rapporto annuale IRPET 2026, intitolato “Tenuta, rischi e prospettive di rilancio per l’economia toscana” e presentato questa mattina nella sede della giunta regionale a Firenze.

Nonostante la sequenza ravvicinata di shock degli ultimi anni (pandemia, inflazione, tensioni commerciali, dazi statunitensi, instabilità geopolitica e nuovi rischi energetici), il sistema regionale non è in recessione e la Toscana non presenta fratture irreversibili. Sebbene a crescita lenta, il Pil mantiene segno positivo: +0,5% la stima per il 2026 come per il 2027, il mercato del lavoro continua a creare occupazione, l’export conserva una dinamica positiva, anche se più selettiva, il turismo prosegue la sua crescita. Indicatori confortanti che finora non erano emersi in questa misura.

La sfida adesso è quello di trasformare la tenuta dell’economia in rilancio, rafforzando la produttività e sostenendo i salari e domanda interna.

E il rilancio, si legge nelle conclusioni del rapporto, passa anche attraverso gli investimenti nella transizione energetica e nel consolidamento del welfare territoriale.