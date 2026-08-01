Borgo a Mozzano, si è dimesso l’assessore Alessandro Profetti

BORGO A MOZZANO - Dopo 17 anni vissuti all’interno dell’amministrazione comunale di Borgo a Mozzano, Alessandro Profetti, fino ad oggi (1° agosto) assessore con delega a bilancio, tributi e lavori pubblici legati a fondi unionali, nazionali e regionali, rassegna le sue dimissioni. Una scelta, spiega, che deriva da motivazioni personali e strettamente private.

“Ho riflettuto a lungo su questa scelta, che non ho affrontato a cuor leggero. Saluto e ringrazio tutte e tutti con affetto: i colleghi amministratori, le tante persone che ho conosciuto e con cui ho lavorato con impegno e passione, gli uffici comunali e chiunque abbia incontrato in questi lunghi anni di cammino. Ma in particolare voglio ringraziare il sindaco Patrizio Andreuccetti: un amico, una persona con cui ho attraversato quasi tre mandati che ha reso possibile questa lunga e intensa parentesi della mia vita”.

“Saluto e ringrazio Alessandro con lo stesso affetto e lo stesso trasporto con cui si saluta un amico di lunga data – ha aggiunto il sindaco Patrizio Andreuccetti -. Il suo contributo, la sua attenzione e dedizione non saranno dimenticati: Alessandro ha lasciato un segno nella gestione quotidiana della vita della comunità politica di Borgo a Mozzano. La vita ci pone di fronte a scelte che non possiamo rimandare troppo: sono sicuro che la sua, di scelte, non sia stata facile. E sono altrettanto sicuro che il reciproco sostegno e amicizia non verranno mai a mancare”.

Le deleghe di Profetti passeranno al sindaco Andreuccetti.