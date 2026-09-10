Il Lunigiana parla belga; Van Kerckhove in maglia verde

CICLISMO - Dopo l'annullamento della prima tappa (La Spezia-Fosdinovo) al 50° Giro di Lunigiana Juniores si è cominciato a battagliare. La seconda frazione (Portofino-Chiavari) è stata accorciata a causa di una frana. Dominio della nazionale belga che s'impone allo sprint con Seff Van Kerckhove, campione uscente e vincitore nel 2025. Venerdì due semitappe a Marina di Massa e Rio Maggiore, entrambe in diretta su Noi Tv.

La bufera del mercoledì ormai è alle spalle ? Mica tanto, anche il giovedì mattina del Lunigiana è imbronciato tanto che la partenza da Porfofino a rischio tromba d’aria slitta di circa 40′. La frazione è insidiosa su e giù per i contrafforti appenninici della Liguria di Levante: l’altimetria di giornata è nervosa. In lizza anche la Toscana nelle cui fila corre il lucchese Edoardo Agnini che ha l’obiettivo di ben figurare ma soprattutto di chiudere la corsa. Albo d’oro da leggenda: qui nel 2016 nacque la stella di Tadej Pogacar. Il cielo è cupo e ancora imbronciato: il Belgio, la Belgique che prepara il mondiale di Montreal, fa un gran ritmo. A metà tappa lo spauracchio della Scoffera con la pioggia che si alterna a barlumi di sole. Se ne vanno in sei poi diventano 8 con le nazionali del solito fortissimo Belgio, ma anche della Norvegia, protagoniste. Tra gli italiani in evidenza Eduardo Rengo della Liguria, enfant du pay, e il lombardo Marco Zocco. Il maltempo e una frana impediscono però di arrivare a Chiavari e costringono gli organizzatori ad anticipare l’arrivo al km 69 in località Pezzonasca dov’era fissato il TV. Gli otto attaccanti vengono ripresi e si forma un gruppo di circa 30 corridori tra i quali anche il campione italiano Valiana. E’ volata strana ma è volata. La spunta il numero 1 del Belgio Seff Van Kerckhove, vincitore del Lunigiana lo scorso anno, portato in carrozza dai valorosi coequipier che conquista così anche la maglia verde. Alle sue spalle completano il podio il connazionale Vic De Smet e Luca Fabbri, portacolori dell’Emilia Romagna. Venerdì due semitappe: la Fivizzano-Marina di Massa per le ruote veloci e nel pomeriggio la Vezzano-Rio Maggiore a ridisegnare la classifica generale.