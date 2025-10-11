Le Mura Spring va alle Cinque Terre per i primi 3 punti

La squadra ligure che ha affiancato al confermato coach Andrea Cabani l’ex Lucca Emiliano Ferretti, si è rinforzata nel mercato estivo con l’innesto di Nina Candelori ex Number8 Versilia e di Eva Leovino formatasi a Lucca. La prima di campionato ha visto le liguri impegnate nella lunga trasferta a Civitanova Marche, dove sono state sconfitte per 73-47. Ancora presto per valutare le statistiche individuali, ma risaltano tra le lericine le prestazioni della play Rossella Gioan, già vista a Spezia, autrice di 10 punti in oltre 35′ di utilizzo e della già ricordata guardia Nina Candelori con 14 punti in 33′. Lucca dopo l’entusiasmo del successo della Coppa Toscana, deve smaltire le scorie della sconfitta alla prima di campionato nonchè i postumi degli infortuni patiti già in questi primi incontri. A parte Francesca Evangelista, che si sta allenando a parte per migliorare il tono muscolare pre-intervento al crociato, le altre sono in fase di recupero: Titta Maffei ha ripreso ad allenarsi con regolarità, così pure Elena Capodagli e Francesca Chiti. Serena Bona infine sarà regolarmente in campo dopo aver smaltito un lieve stato febbrile. Il quintetto iniziale dovrebbe essere quindi formato da Capodagli, Ceccarini, Maffei, Michelotti e Bona, salvo diverse interpretazioni tattiche di coach Pistolesi. Obiettivo la prima vittoria in campionato e cominciare la rincorsa alle prime posizioni.