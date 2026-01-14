Marciatori Morianesi quarti alla Ciaspolada della Val di Non

SPORT INVERNALI - Il Gs Marciatori Morianesi, cha ha alla guida lo storico presidentissimo Mario “Penna” Manfredini che proprio in questi giorni ha festeggiato lo splendido traguardo dei suoi 80 anni di età, è stato nuovamente il team podistico tra i protagonisti in Trentino nella famosa corsa internazionale "La Ciaspolada della Val di Non" giunta alla 52esima edizione e quest’anno incentrata sulla Pace.

Le casacche biancorosse si sono piazzate al quarto posto come gruppo extraregionale con 55 ciaspolatori, seste assolute nella classifica generale e prime per Toscana e Italia centrale. Inoltre il gruppo Morianese ha avuto anche un competitivo Alessandro Bianchi (classe 1970) che ha fatto un buon piazzamento chiudendo al 50° posto nella classifica assoluta, 40° generale maschile e 26° nella categoria Veterani.