Lucca, calano le assunzioni nel turismo

Secondo i dati diramati dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest il

Calano le assunzioni programmate dalle imprese della provincia di Lucca: a maggio si è registrata una flessione del 7%, più che a Massa-Carrara (del 6%) e Pisa del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge dai dati rilevati su un campione di imprese con dipendenti per la Toscana Nord Ovest dal Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed elaborato dall’Istituto studi e ricerche insieme alla Camera di commercio. Complessivamente, emerge ancora, le imprese del territorio prevedono 9.600 assunzioni nel mese, in un contesto che interessa in particolare il comparto dei servizi. A incidere sul rallentamento è soprattutto il turismo, che dopo la crescita osservata nel 2025 registra una flessione in tutte le province: -15% a Lucca, -12% a Massa-Carrara e -16% a Pisa, probabilmente in presenza di aspettative più prudenti sull’andamento della stagione estiva. “I dati di maggio evidenziano un rallentamento della domanda di lavoro che riflette un clima di maggiore cautela da parte delle imprese, soprattutto nei comparti più legati alla stagionalità e al turismo – dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. Pesano le incertezze di una situazione economica caratterizzata da un potere d’acquisto delle famiglie sotto pressione e da una propensione alla mobilità turistica influenzata da uno scenario geopolitico ancora fluido”.