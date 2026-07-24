Meteo, domenica di pioggia ma poi arriva la nuova ondata di calore

Meteo, domenica di pioggia ma poi arriva la nuova ondata di calore

Cronaca
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Redazione

di Redazione

TOSCANA - Sullo sfondo c'è l'arrivo della nuovo ondata di caldo, che minaccia di essere peggiore delle precedenti. Intanto però di mezzo si preannuncia una domenica con pioggia, temporali e un lieve calo della temperatura.

Partiamo proprio dal fine settimana. Le previsioni del Lamma parlano di un graduale peggioramento del tempo, che si farà più marcato domenica 26 luglio.

L’inizio della prossima settimana sarà contraddistinto da temperature tutto sommato nella media del periodo. Ma da mercoledì tornerà a farsi sentire il caldo.

E le alte temperature potrebbero proseguire anche per i primi 10 giorni di agosto.