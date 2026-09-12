Ragghianti rinnova con la Lucchese e va in prestito al San Giuliano

Ragghianti rinnova con la Lucchese e va in prestito al San Giuliano

Calcio Sport
Pubblicato il

Redazione

di Redazione

CALCIO ECCELLENZA - La nota del club rossonero: "A Martino va il più sincero in bocca al lupo da parte della società per questa nuova esperienza".

Il comunicato ufficiale: “La Lucchese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con l’attaccante Martino Ragghianti per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028. Contestualmente, il calciatore è stato ceduto in prestito al San Giuliano, società impegnata nel campionato di Eccellenza Toscana, Girone A. A Martino va il più sincero in bocca al lupo da parte della società per questa nuova esperienza”.