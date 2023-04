Carmen Cozzi vince e convince al PalaCosmelli di Livorno

PUGILATO - Se era un provino generale in vista dei campionati italiani Junior della prossima settimana, allora Carmen Cozzi (Pugilistica Lucchese) lo ha superato a pieni voti. La giovane atleta livornese ha combattuto venerdì sera nel primo trofeo Mario Satri a Livorno. Seguita all'angolo dal m° Ivo Fancelli nella categoria dei 70 kg Carmen ha battuto ai punti Aya Belakbir della Pugilistica Reggiana.

Match intenso ma vittoria meritata per la Cozzi che ha confermato i suoi recenti progressi e che ai campionati italiani combatterà nei 63 kg. Anche in campo femminile la Pugilistica Lucchese può giocare le sue carte nella rassegna tricolore di Roseto degli Abruzzi con Miria Rossetti Busa (Youth 44-48 kg) nella veste di punta di diamante. Ma giovedì 13 aprile scenderanno in Abruzzo anche: Ernestina Luz Toribio (Schoolgirl 57 kg), Amina Benhadima (Junior 57 kg), e Ilaria D’Apruzzo (Junior 66 kg).